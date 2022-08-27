Косово и Сербия достигли соглашения по урегулированию пограничного конфликта — Боррель 27 августа, 18:58 Правила пересечения границы между Сербией и частично признанным Косово создавали условия для серьезного конфликта между Белградом и Приштиной (Фото:REUTERS / Fatos Bytyci)

Частично признанные Косово и Сербия в рамках диалога при содействии ЕС смогли достичь соглашения по автомобильным номерам и пограничным документам, что ранее создавало риск обострения конфликта между Белградом и Приштиной.

Об этом в субботу, 27 августа, сообщил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

«У нас есть договоренность. В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских владельцев удостоверений», — написал глава европейской дипломатии в Twitter.



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Боррель отметил, что косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты.

«ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти по этому поводу. Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением и их лидерство», — написал Боррель.

Предыдущий этап переговоров между лидерами Косово и Сербии, прошедший 18 августа в Брюсселе, прошел безрезультатно. Тогда президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти не смогли найти компромиссы по главным вопросам, которые выносили на обсуждение. Это создавало риск обострения пограничного конфликта 1 сентября.

В чем суть пограничного конфликта между Косово и Сербией?

Косово — частично признанное балканское государство. В 2008 году косовские албанцы провозгласили независимость Косово. Предпосылкой стали этнические конфликты на территории бывшей Югославии и война на Балканах. Независимость Косово признали более 100 государств-членов ООН, в том числе страны ЕС и США. Украина не признает независимость Косово.

Сербия категорически отказывается признать независимость Косово, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия». Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Этнические сербы, проживающие на севере Косово, также не признают власти Приштины и используют сербские документы и номерные знаки.

Между Сербией и Косово существовало соглашение, заключенное в 2011 году, которое предусматривало временное (на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на косовские национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

С 1 августа 2022 года «нейтральные» или сербские документы в Косово должны были окончательно утратить силу, а все граждане Сербии — получать на границе дополнительный документ, разрешающий въезд (такая же мера действует в Сербии для людей с косовскими документами при въезде на подконтрольную Белграду территорию).

Кроме того, с 1 августа должно было вступить в силу решение о перерегистрации автомобилей с аббревиатурами городов Косово, выданных Сербией. Власти Косово обещали не пускать авто с сербской регистрацией, дав косовским сербам два месяца на перерегистрацию.

Сербские власти заявили, что не признают решение Косово.

31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов, соединяющих Косово и Сербию. Полиция Косово сообщала о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило вновь открыть пограничные переходы.

Лидеры Сербии и Косово при содействии ЕС начали переговоры о правилах пересечения границы, поскольку отсутствие такого решения создавало риск нового обострения конфликта в начале сентября.

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