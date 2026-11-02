Украина и Турция обсуждают сотрудничество в сфере спутниковых технологий — Зеленский

2 ноября, 04:38
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По словам Зеленского, сотрудничество может охватывать космическую сферу и разработку собственных технологий (Фото: REUTERS/Kemal Aslan)

По словам Зеленского, сотрудничество может охватывать космическую сферу и разработку собственных технологий (Фото: REUTERS/Kemal Aslan)

Украина и Турция рассматривают возможность совместной работы над спутниковыми технологиями. Соответствующие вопросы уже обсуждались в ходе переговоров между странами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN Türk 1 ноября.

По словам главы государства, сотрудничество может охватывать космическую сферу и разработку собственных технологий.

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«Мы будем работать и в этой сфере. Этот вопрос также обсудили и рассмотрели. Согласитесь, это непростое дело», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности совместного производства и разработки технологий с Турцией.

Президент подчеркнул, что собственные технологические разработки, в частности в космической отрасли, имеют важное значение для безопасности обоих государств.

«Без собственных разработок, без собственных технологий, в том числе и в космической сфере, нам сложно двигаться вперед», — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция Война России против Украины Владимир Зеленский

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