Украина и Турция обсуждают сотрудничество в сфере спутниковых технологий — Зеленский
По словам Зеленского, сотрудничество может охватывать космическую сферу и разработку собственных технологий (Фото: REUTERS/Kemal Aslan)
Украина и Турция рассматривают возможность совместной работы над спутниковыми технологиями. Соответствующие вопросы уже обсуждались в ходе переговоров между странами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN Türk 1 ноября.
По словам главы государства, сотрудничество может охватывать космическую сферу и разработку собственных технологий.
«Мы будем работать и в этой сфере. Этот вопрос также обсудили и рассмотрели. Согласитесь, это непростое дело», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности совместного производства и разработки технологий с Турцией.
Президент подчеркнул, что собственные технологические разработки, в частности в космической отрасли, имеют важное значение для безопасности обоих государств.
«Без собственных разработок, без собственных технологий, в том числе и в космической сфере, нам сложно двигаться вперед», — добавил он.