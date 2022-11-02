Космические силы США играют решающую роль в комплексном сдерживании агрессивной России — глава Пентагона 2 ноября, 20:38 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Современная агрессивная Россия представляет острую угрозу для интересов и ценностей США, а американские космические силы играют решающую роль в ее комплексном сдерживании, убежден глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«Сегодняшняя агрессивная Россия представляет собой острую угрозу нашим интересам и нашим ценностям. Поэтому, чтобы защитить нашу страну и предотвратить конфликт, мы будем полагаться на комплексное сдерживание», — сказал он.

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Он объяснил, что комплексное сдерживание означает беспрепятственную работу во всех областях и по всему спектру конфликтов, в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, чтобы дать понять любому потенциальному противнику, что риски и издержки агрессии намного перевешивают любые выгоды.

«И космические силы Соединенных Штатов имеют решающее значение для комплексного сдерживания», — сказал он.

Ранее Минобороны США опубликовало новую оборонную стратегию, в которой Россия признана «острой угрозой».

27 октября в Министерстве иностранных дел России заявили, что ВС РФ могут рассматривать как свои «законные цели» западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине.

В Белом доме ответили, что США ответят на любые попытки России уничтожить американскую инфраструктуру. Это касается и космических спутников.