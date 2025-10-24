ЕС обязался обеспечить финансирование Украины на два года

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры ЕС согласились обеспечить финансовую поддержку Украины в 2026—2027 годах. В то же время Еврокомиссия должна проработать технические, юридические и финансовые детали, поэтому окончательное решение планируют принять на саммите в декабре.

Об этом Кошта заявил в четверг, 23 октября, по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе.

«Европейские лидеры обязались обеспечить покрытие финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. Мы попросили Еврокомиссию как можно скорее предоставить нам варианты, чтобы Украина имела ресурсы, необходимые ей для дальнейшей защиты и борьбы за справедливый и длительный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо», — отметил Кошта.

Он также подчеркнул, что Европейский Союз и в дальнейшем будет обеспечивать финансовую поддержку Украины, а Россия должна понять, что помощь Киеву будет продолжаться.

«Россия должна принять это к сведению. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от агрессии России и в будущем. Сейчас необходимо проработать технические, юридические и финансовые аспекты поддержки Европы, и мы вернемся к этому вопросу на заседании Европейского Совета в декабре», — сказал он.

23 октября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в Евросоюзе отложили до декабря решение о том, стоит ли использовать замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине.

По их словам, на такой шаг официальному Брюсселю пришлось пойти после того, как Бельгия потребовала более серьезных гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с выдачей кредитов Украине из замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро.

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

17 сентября Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для «репарационного кредита» €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

В тот же день издание Financial Times написало, что Европейский Союз предложил использовать часть из запланированного кредита в размере €140 млрд для покупки американского оружия для Украины.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз пообещал финансировать Украину до 2027 года с помощью замороженных активов России.