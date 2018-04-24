Коррупция в ПАСЕ: вину депутатов удалось доказать благодаря проблемам с переводом

Внешняя следственная группа, которая расследовала системный подкуп депутатов ПАСЕ со стороны правительства Азербайджана, доказала вину нескольких фигурантов благодаря проблемам с переводом.

Как сообщает Европейская правда, один из фигурантов бывший президент ПАСЕ испанец Педро Аграмунт плохо знает английский язык, но при этом он предоставлял изящно написанные документы, когда был докладчиком по вопросам Азербайджана.

"Комментарии, которые Аграмунт предоставлял к отчетам, были написаны таким хорошим английским языком, что было очевидно: их писал не он", - вспоминает один из свидетелей.

Кроме того, Аграмунт приезжал в Азербайджан за два дня до официальной делегации.

В отчете также упоминается еще один депутат из Испании Жорди Шукла, который возглавил миссию ПАСЕ на выборах в Азербайджане в 2015 году, несмотря на то, что ОБСЕ вообще отказалась наблюдать за теми выборами (в то время массовые репрессии против оппозиции не позволяли говорить даже о минимальном уровне соблюдении стандартов).

"Предвыборный доклад миссии, изложенный на семи страницах и написанный на совершенном английском языке, Шукла подготовил за 45 минут", - рассказал один из участников поездки.

По его оценке, было технически невозможно так быстро подготовить такой большой документ, к тому же, уровень текста не соответствовал знаниям английского депутатом. Шукла пояснил тогда, что написал документ на каталанском языке, а перевод осуществил коллега из Испании.

То же произошло после выборов: депутат раздал коллегам готовый отчет миссии, написанный на идеальном английском.

Следственная группа допросила Шукла по поводу переводчика и он передал контакты своей знакомой в Испании, которая якобы делала перевод.

"В заявлении, написанном на английском с ошибками, она подтвердила, что Шукла просил ее оставаться на связи, чтобы составить несколько текстов на английском. Сотрудники ПАСЕ считают, что заявление (миссии наблюдения за выборами) было подготовлено ​​кем-то, кто тесно связан с Азербайджаном", - говорится в отчете.

22 апреля следственная группа ПАСЕ подтвердила внешнее воздействие на документы и решения Ассамблеи, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти порекомендовал депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно уйти в отставку.