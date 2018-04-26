Коррупция в ПАСЕ: незаконные методы использовал не только Азербайджан

ПАСЕ признала, что коррупционные методы использовал не только Азербайджан

Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась с тем, что коррупционные методы "убеждения" депутатов по изменению их политической позиции использовал не только Азербайджан, но и другие страны-члены Совета Европы.

Как сообщает Европейская правда, ПАСЕ большинством голосов утвердила поправку к докладу о подкупе депутатов Азербайджаном, добавив фразу о том, что "подобные практики были использованы другими странами-членами СЕ".

Этот вопрос вызвал активную дискуссию. Часть депутатов - как от Украины, так и от других государств - утверждала, что есть достаточное количество свидетельств российских взяток.

"Если Аграмунт получал денежное вознаграждение от Азербайджана, что мешало ему получить вознаграждение и от России?" - заявила, в частности, член ПАСЕ от Украины Елена Сотник.

В свою очередь Алексей Гончаренко отметил, что Аграмунт был на выборах в России и в Крыму и заявил, что выборы прошли замечательно.

"Вы верите, что Аграмунт любит Россию просто так, даром?" - добавил Гончаренко.

В то же время противник этой позиции, нидерландский депутат Тини Кокс считает, что доказательств коррупции со стороны других стран пока недостаточно.

22 апреля следственная группа ПАСЕ подтвердила внешнее воздействие на документы и решения Ассамблеи, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти порекомендовал депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно уйти в отставку.