США не наблюдают признаков нецелевого использования американской помощи в Украине 31 января, 20:07 Минфин будет продолжать тесно сотрудничать со Всемирным банком в отслеживании выплат США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Минфин США не наблюдает признаков неправомерного использования американских средств в Украине, но продолжит тесное сотрудничество с украинскими властями.

Об этом сообщила официальный представитель Минфина Меган Аппер в ответ на запрос Reuters.

«У нас нет никаких признаков того, что средства США использовались в Украине не по назначению», — заявила Аппер.

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Она добавила, что Вашингтон приветствует «постоянные усилия украинских властей по сотрудничеству для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США доходила до тех, для кого она предназначена».

Аппер отметила, что Минфин будет продолжать тесно сотрудничать со Всемирным банком в отслеживании выплат США, «чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией».

Ранее сообщалось, что в Киев приехали аудиторы из США, чтобы проверить использование международной, в частности, военной помощи.

Послы стран Большой семерки в Украине говорили, что борьба с коррупцией имеет критическую важность в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления Украины.

На прошлой неделе по стране прокатилась волна громких отставок украинских топ-чиновников из-за возможных коррупционных злоупотреблений в высших слоях правительства и государственных финансов — в Мининфраструктуры, Минобороны и в предыдущие годы в Нафтогазе

После этого в ЕС приветствовали тот факт, что украинские власти серьезно относятся к коррупционным обвинениям в адрес чиновников. А в США выразили уверенность, что обвинения в коррупции, которые привели к отставкам в правительстве Украины в последние дни, не касаются военной и гуманитарной помощи, оказанной Соединенными Штатами.