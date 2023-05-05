Шмыгаль прибыл в Лондон, он посетит церемонию коронации Чарльза ІІІ 5 мая, 11:24 В Британии украинская делегация во главе со Шмыгалем проведет ряд встреч для укрепления отношений с Лондоном (Фото:Ken Cedeno/File Photo/Reuters)

В пятницу, 5 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Великобританию с рабочим визитом. В Лондоне он примет участие в церемонии коронации короля Чарльза ІІІ.

В своем Telegram он сообщил, что на церемонии коронации также будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская. Она прибыла в британскую столицу вечером 4 мая.

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Шмыгаль отметил, что в рамках визита в Британию планируется ряд встреч для укрепления отношений Киева и Лондона.

«Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию», — резюмировал премьер.

6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Стать свидетелями церемонии в Вестминстерском аббатстве были приглашены 2000 человек — действующие и бывшие британские лидеры, члены Палаты лордов, лидеры стран Содружества, президенты и премьер-министры других стран, члены королевских домов Европы и мира, члены британской королевской семьи.

По данным британских СМИ, Великобритания не пригласила на коронацию российского диктатора Путина и его приспешника Александра Лукашенко, а также глав Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Старший сын королевы Елизаветы Чарльз был провозглашен королем Чарльзом ІІІ через два дня после смерти матери, Елизаветы ІІ, 8 сентября 2022 года.



