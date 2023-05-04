Зеленская прибыла в Лондон перед коронацией Чарльза III

4 мая, 19:15
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Елена Зеленская в Лондоне 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Елена Зеленская в Лондоне 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Первая леди Украины Елена Зеленская в четверг, 4 мая, прибыла с визитом в Лондон. Об этом сообщил телеканал Sky News в Twitter.

Телеканал опубликовал кадры встречи Зеленской и супруги премьер-министра Великобритании Акшаты Мурти на Даунинг-стрит. По данным Sky News, Зеленская будет присутствовать на коронации короля Чарльза III в субботу, 6 мая.

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REUTERS/Henry Nicholls
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
REUTERS/Henry Nicholls
Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 — по киевскому времени) и продлится около трех часов.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Лондон Елена Зеленская Украина-Великобритания Король Чарльз ІІІ Чарльз III Коронация Чарльза III

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