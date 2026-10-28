Зеленский сегодня посетит Нидерланды и встретится с королем
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды 28 октября 2026 года (Фото: Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 октября, посетит Нидерланды, где встретится с премьер-министром Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.
Визит Зеленского начнется с двусторонних переговоров с Йеттеном, после чего состоится встреча делегаций с участием министров обороны и иностранных дел Нидерландов, говорится в заявлении.
На вечер запланирована аудиенция президента Украины у короля во дворце Хёйс-тен-Бос в Гааге.
Кроме того, по данным правительства страны, во время визита Зеленского состоится встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний.
5 октября Зеленский провел телефонный разговор с Йеттеном, по итогам которого глава правительства Нидерландов анонсировал помощь Украине в техническом обслуживании, а также предоставление запчастей и боеприпасов для истребителей F-16.