Зеленский сегодня посетит Нидерланды и встретится с королем

28 октября, 11:33
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды 28 октября 2026 года (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды 28 октября 2026 года (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 октября, посетит Нидерланды, где встретится с премьер-министром Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Визит Зеленского начнется с двусторонних переговоров с Йеттеном, после чего состоится встреча делегаций с участием министров обороны и иностранных дел Нидерландов, говорится в заявлении.

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На вечер запланирована аудиенция президента Украины у короля во дворце Хёйс-тен-Бос в Гааге.

Кроме того, по данным правительства страны, во время визита Зеленского состоится встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний.

5 октября Зеленский провел телефонный разговор с Йеттеном, по итогам которого глава правительства Нидерландов анонсировал помощь Украине в техническом обслуживании, а также предоставление запчастей и боеприпасов для истребителей F-16.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Нидерланды Владимир Зеленский Король Нидерландов Роб Йеттен

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