Король Испании в рождественском обращении поддержал Украину 25 декабря, 16:47 Король Испании Фелипе VI (Фото:скриншот видео / casarealtv / YouTube)

Король Испании Фелипе VI в своем рождественском послании поддержал Украину. Об этом сообщает El País.

«Когда мы думали, что худшая часть пандемии позади — без сомнения, лучшая новость — в феврале Россия вторглась в Украину. С тех пор мы стали свидетелями десяти месяцев войны, которая уже привела к такому уровню разрушений, который трудно представить в нашей повседневной реальности. Мы пережили страдания украинского народа и продолжаем с глубокой грустью ощущать потерю тысяч человеческих жизней», — сказал он.



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Король Фелипе VI поддержал вынужденных украинских переселенцев в Испании и подчеркнул, что развязанная Россией война имеет глобальный масштаб и затронула безопасность Испании.



«[Испания] присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества, поддержав Украину, и подтвердила свою приверженность тому, что суверенитет, территориальная целостность и независимость государств являются неотъемлемыми принципами международного порядка, основанного на правилах», — добавил он.

В рождественском послании в 2020 году король говорил о пандемии, а в 2021-м — об извержении вулкана на острове Ла-Пальма и вакцинации.