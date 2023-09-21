Историческая речь. Король Великобритании Чарльз впервые выступил перед Сенатом Франции и заявил о решимости добиться победы Украины

21 сентября, 13:01
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Король Чарльз (Фото:EMMANUEL DUNAND/Pool via REUTERS)

Король Чарльз (Фото:EMMANUEL DUNAND/Pool via REUTERS)

В четверг, 21 сентября, король Чарльз ІІІ впервые выступил перед Сенатом Франции.

Об этом сообщает Sky News.

Обращаясь к политикам как верхней, так и нижней палаты парламента, король сказал, что Великобритания всегда будет одним из «лучших друзей» Франции.

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«Наше партнерство, сформированное на основе общего опыта, остается жизненно важным, поскольку мы вместе противостоим вызовам нашего мира», — сказал он.

Как сообщает Reuters, Чарльз также подчеркнул, что Великобритания и Франция несут общую ответственность за Украину.

«Вместе мы непоколебимы в нашей решимости добиться победы Украины», — сказал он.

Впоследствии король и королева отправятся в Сен-Дени, расположенный к северу от Парижа, где встретятся с общественными спортивными организациями и звездами, поскольку Франция принимает Кубок мира по регби.

Затем Чарльз посетит парижский цветочный рынок, названный в честь королевы Елизаветы II.

Также он присоединится к президенту Франции Эммануэлю Макрону перед собором Нотр-Дам, чтобы увидеть текущие ремонтные работы, направленные на восстановление исторического памятника.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Франция Король Чарльз ІІІ

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