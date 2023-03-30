Король Чарльз в Бундестаге: Война против Украины растоптала свободу и разрушила жизни. Мы показали жизненно важное лидерство 30 марта, 14:02 Король Чарльз ІІІ (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Король Великобритании Чарльз ІІІ выступил в парламенте Германии в четверг, 30 марта, став первым монархом, который это сделал. Он упомянул о развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Его обращение транслировало SkyNews.

«Неспровоцированное вторжение в Украину причинило самые невероятные страдания такому количеству невинных людей. Бесчисленное количество жизней было разрушено, свобода и человеческое достоинство были растоптаны самым жестоким способом и безопасность Европы оказалась под угрозой», — заявил король.

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Фото: REUTERS/Christian Mang

Чарльз подчеркнул, что мир «не просто стоял в стороне», а единством «мы можем вдохновляться».

«Германия и Великобритания продемонстрировали жизненно важное лидерство. Как два самых больших донора Европы для Украины, мы отреагировали решительно. Мы приняли решения, которые раньше могли казаться немыслимыми», — добавил он.

Фото: REUTERS/Christian Mang

29 марта король Чарльз ІІІ вместе с королевой-консортом Камиллой прилетели в Берлин. Это его первый государственный визит за границу с начала правления. Королевская чета встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендер и планирует посетить Гамбург.

Последний государственный визит покойной королевы Британии Елизаветы II в Германию состоялся в 2015 году. В качестве принца Уэльского Чарльз совершил 28 официальных визитов в ФРГ.