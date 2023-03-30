«Защита свободы». Король Чарльз во время визита в Германию выразил поддержку Украине 30 марта, 10:23 Король Чарльз (Фото:Ian Vogler/Pool via REUTERS)

В ходе визита в Германию британский король Чарльз III заявил, что страна проявила «необычайное гостеприимство» по отношению к украинским беженцам.

Об этом сообщает ВВС.

Король высоко оценил «щедрость духа немецкого народа», принявшего более миллиона украинских беженцев.

По его словам, Великобритания и Германия «бок о бок защищают и продвигают» общие демократические ценности.

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«Это так ясно проявляется сегодня, когда мы вместе с Украиной выступаем в защиту свободы и суверенитета перед лицом неспровоцированной агрессии», — сказал он.

Германия стала местом первого зарубежного визита короля Чарльза за время его правления.

Трехдневный тур короля с королевой-консортом Камиллой состоится после того, как запланированный визит во Францию был отменен из-за беспорядков в нескольких городах в связи с пенсионной реформой.

Последний государственный визит покойной королевы Елизаветы II в Германию состоялся в 2015 году. В качестве принца Уэльского Чарльз совершил 28 официальных визитов в ФРГ.