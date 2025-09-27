Король Чарльз III с президентом США Дональдом Трампом в Виндзорском замке, 18 сентября 2025 года (Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Король Великобритании Чарльз III сыграл решающую роль в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа, что Украина может выиграть войну против России. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщило издание The Telegraph .

По данным американских дипломатических источников, британский король и Трамп обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров. Кроме этого, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул в разговоре с европейскими коллегами, что изменение тона Трампа следует оценивать «как можно позитивнее».

Британский монарх принимал Трампа и первую леди США Меланию в Виндзорском замке. Они провели там обед и ужин, а также участвовали в мероприятиях, где король сопровождал почетных гостей.

На государственном банкете Чарльз III выступил с речью, в которой упомянул об Украине, добавили журналисты.

18 сентября CNN писал, что король Великобритании Чарльз III во время совместного ужина президентом США Дональдом Трампом призвал союзников к единству для поддержки Украины.

17 сентября Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Виндзор в Великобритании, где их встретили принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кейт.

После этого президента встретил король Чарльз III.

Трамп стал первым в истории президентом США, которого пригласили осуществить второй государственный визит в Британию.