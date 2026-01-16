Король Британии пожелал Украине справедливого мира к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве

Король Чарльз и Владимир Зеленский приветствуют военных перед осмотром почетного караула в Виндзорском замке, Великобритания, 24 октября 2025 года (Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Король Великобритании Чарльз III опубликовал послание к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией, в котором пожелал справедливого и длительного мира для украинцев.

Об этом он сообщил в пятницу, 16 января, на официальной странице королевской семьи в соцсети X.

В своем приветствии Чарльз III, вместе с королевой Камиллой, выразил поддержку украинцам, отметив, что «держат всех в своих мыслях и молитвах» и надеются на достижение справедливого и прочного мира, которого Украина заслуживает.

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Король также подчеркнул важность связей между двумя странами и восхищение стойкостью украинского народа.

«Я искренне надеюсь, что прочные связи между нашими странами принесут надежду и моральную поддержку в это сложное время. Величайшая сила Украины в условиях таких ужасных испытаний и страданий является чрезвычайным примером для всего мира, и я постоянно поражен отвагой, мужеством и стойкостью, которые демонстрирует украинский народ», — написал Чарльз III.

Также он вспомнил о приближении четвертой годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве.

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о 100-летнем партнерстве», — говорил тогда президент.

Соглашение призвано углубить двусторонние отношения в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную помощь Украине со стороны Великобритании.