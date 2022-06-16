Необходимо защитить мирных жителей. Посол призвал израильское правительство подумать о продаже Украине противоракетных систем

16 июня, 14:52
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Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel/Facebook)

Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel/Facebook)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал израильское правительство подумать о продаже противоракетных систем Украине.

«Нам нужно защитить наших мирных жителей, женщин и детей, с помощью какой-то противоракеты, которая в Израиле хорошая», — сказал он в эфире i24news.

По его словам, речь идет именно о защитном вооружении, а не о летальном.

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https://www.facebook.com/watch/?v=315342990670077&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

«Я обращаюсь к израильскому правительству с просьбой подумать о поставках — продажах, а не о даровании — противоракетных систем. Это не оружие, которое убивает, это помощь в защите мирных жителей — женщин и детей», — сказал он.

Корнийчук заявил, что предоставление Украине такой системы не идет в разрез с интересами Израиля.

«Война в центре Европы в 21 веке — это то, что необходимо прекратить. Израиль является частью западного мира, западной демократии, он должен приложить усилия для прекращения войны. Израилю нужно делать больше», — сказал посол.

В начале июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев хочет купить систему противоракетной обороны Железный купол.

https://www.youtube.com/watch?v=PWso7Kq90z4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Израиль ПВО Война России против Украины

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