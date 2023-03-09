В Черном море РФ держит два ракетоносителя с четырьмя Калибрами — Военно-морские силы 9 марта, 16:51 Накануне на боевое дежурство в море вышло пять носителей крылатых ракет Калибр (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море страна-агрессор Россия в четверг, 9 марта, держит два ракетоносителя с общим залпом до четырех крылатых ракет типа Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

«В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет Калибр с общим залпом до 4 ракет», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным, один вражеский корабль находится в Азовском море.

В Средиземном море зафиксировано 7 вражеских кораблей, три из которых — носители крылатых ракет Калибр. Общий залп — до 20 ракет.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Есть попадания в объекты инфраструктуры. В некоторых областях — отключения света.

В Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.