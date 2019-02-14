Корабли НАТО войдут в Черное море в ближайшие дни – Столтенберг
Через несколько дней группа кораблей НАТО войдет в Черное море для проведения учений.
Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов блока, пишет Укринформ.
"Через несколько дней корабли НАТО войдут в Черное море для участия в учениях. Этим мы существенно повысим наше присутствие, что важно для поддержки Украины, региональной безопасности", - пояснил он.
В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в текущем году НАТО значительно активизирует свое присутствие в черноморском регионе, пишет Европейская правда.
"Почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить совместные учения с ВМС для усиления их возможностей", - отметил он.
Ранее высокопоставленный военный чиновник Альянса заявил, что в НАТО не намерены направлять корабли в Азовское море, а планируют усилить позиции в Черном море.
В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и украинских моряков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.
Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.
Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля.