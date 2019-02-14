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Корабли НАТО войдут в Черное море в ближайшие дни – Столтенберг

Сегодня, 16:57
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EPA

НАТО активизирует присутствие в Черном море

Через несколько дней группа кораблей НАТО войдет в Черное море для проведения учений. 

Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов блока, пишет Укринформ.

"Через несколько дней корабли НАТО войдут в Черное море для участия в учениях. Этим мы существенно повысим наше присутствие, что важно для поддержки Украины, региональной безопасности", - пояснил он.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в текущем году НАТО значительно активизирует свое присутствие в черноморском регионе, пишет Европейская правда.

"Почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить совместные учения с ВМС для усиления их возможностей", - отметил он.

Ранее высокопоставленный военный чиновник Альянса заявил, что в НАТО не намерены направлять корабли в Азовское море, а планируют усилить позиции в Черном море.

В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и украинских моряков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.

Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.

Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля. 


Теги:   Йенс Столтенберг Степан Полторак Черное море НАТО

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