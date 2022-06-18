Российский корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании 18 июня, 04:52 Цей матеріал також доступний українською Российский военный корабль (Фото:ru.wikipedia.org)

Российский военный корабль дважды входил в территориальные воды Дании. Датский министр иностранных дел Еппе Кофод назвал это провокацией.

Об этом сообщило датское оборонное командование, пишет Радио Свобода.



Согласно заявлению, корвет РФ ночью против 17 июня зашел в воды Дании севернее Кристиансо. Инцидент повторился в этом же районе позже ночью. После сигнала гражданской рацией от датских военно-морских сил российское судно оставило территориальные воды.

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Датский министр иностранных дел Еппе Кофод назвал такие действия российской стороны «безответственной, грубой и неприемлемой» провокацией.

По словам Кофода, МИД вызвал посла России, которому указали на неприемлемость таких действий.

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