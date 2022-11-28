Россия в одностороннем порядке отложила переговоры с США об инспекции ядерного оружия — Госдеп 28 ноября, 18:23 Страна-агрессор перенесла переговоры с США по инспекции ядерного оружия (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Страна-агрессор Россия отложила переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте в понедельник, 28 ноября. Эту информацию подтвердил представитель Госдепартамента США, сообщает CNN.

Представитель Госдепа сказал, что США и Россия должны были провести в Каире заседание двусторонней консультативной комиссии по новому договору о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Кремль в одностороннем порядке отложил встречу и «заявил, что предложит новые даты».

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По словам чиновника Госдепа, США готовы перенести переговоры так, чтобы они состоялись как можно быстрее, потому что «возобновление инспекций — приоритет для сохранения договора как инструмента стабильности».



Как пишет CNN, новый Договор о СНВ устанавливает ограничения на количество развернутых межконтинентальных ядерных вооружений, которые могут иметь США и Россия. Вашингтон и страна-агрессор должны проводить инспекции ядерных объектов друг друга, но их не было с 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Администрация российского диктатора Путина и президента США Джо Байдена продлили новый договор СНВ на пять лет в 2021 году. Агентство Bloomberg сообщало, что США предлагают России перезаключить договор до 2026 года, привлекая Китай в качестве третьей стороны.

