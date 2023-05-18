У Белого дома спросили, начали ли ВСУ контрнаступление. Салливан ответил: Украина сама опишет, что делает

18 мая, 13:51
Поделиться:
Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Комментируя оценку США относительно того, начали ли уже ВСУ контрнаступление, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама сказать о том, что делает.

Об этом он заявил во время брифинга 17 мая.

Салливан отказался говорить, начали ли Силы обороны Украины свое контрнаступление. По его словам, это не похоже на День Д — высадку союзников в Нормандии в 1944 году.

Видео дня

Читайте также:
Выбор между свободой и страхом. Что определит контрнаступление ВСУ и почему Запад должен поверить в победу Украины — The Atlantic

«Пусть украинцы сами охарактеризуют и опишут то, что они делают. Скажу только, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы недавно видели на примере боев вокруг Бахмута», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала контрнаступления нужно еще "немного времени" — украинские защитники ждут оружие от союзников, а если операцию начать сейчас, то будет много потерь.

Читайте также:
«Storm Shadow очень любит диктаторов». О перспективе окружения войск РФ в Бахмуте и разведке боем по всей линии фронта — интервью с Диким

За последние сутки Силам обороны удалось продвинуться на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров. 16 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты несколько продвинулись в самом городе.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Белый дом Контрнаступление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X