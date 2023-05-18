У Белого дома спросили, начали ли ВСУ контрнаступление. Салливан ответил: Украина сама опишет, что делает 18 мая, 13:51 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Комментируя оценку США относительно того, начали ли уже ВСУ контрнаступление, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама сказать о том, что делает.

Об этом он заявил во время брифинга 17 мая.

Салливан отказался говорить, начали ли Силы обороны Украины свое контрнаступление. По его словам, это не похоже на День Д — высадку союзников в Нормандии в 1944 году.

Видео дня

«Пусть украинцы сами охарактеризуют и опишут то, что они делают. Скажу только, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы недавно видели на примере боев вокруг Бахмута», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала контрнаступления нужно еще "немного времени" — украинские защитники ждут оружие от союзников, а если операцию начать сейчас, то будет много потерь.

За последние сутки Силам обороны удалось продвинуться на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров. 16 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты несколько продвинулись в самом городе.