«2 километра в день». Военный эксперт спрогнозировал медленное освобождение оккупированных территорий Украины

5 июля, 16:48
Пророссийские боевики в Лисичанске, 4 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пророссийские боевики в Лисичанске, 4 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной спрогнозировал медленное освобождение украинских территорий — со скоростью 1−2 км в день.

«Сейчас вы не можете наступать. Через два месяца у вас будет возможность наступать, скажем, на 2 км в день. Надо свыкнуться с мыслью, что масштабных бросков — на 10, 20, 30, 50 км — в ближайшей перспективе, на два месяца, не ожидается. Вы будете медленно, километр за километром, выдавливать противника с вашей территории, и я рекомендую избегать таких фраз как „масштабное контрнаступление“, „перелом в войне“. Нет, это долгая, нудная война», — заявил он.

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https://www.youtube.com/watch?v=LQYCKSHR81U

Рустамзаде подчеркнул, что людям надо это знать, чтобы планировать свою жизнь, и добавил, что людей нужно настраивать на долговременную упорную войну.

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«Как минимум 5−6 месяцев, может, 4.Вот как россияне метр за метром продвигаются, так и вы будете продвигаться. Если в России политическая парадигма не изменится, если в течении 2−3 месяцев вы не нанесете противнику такие потери, что Россия скажет, что цена — дикая, что непозволительно вести войну — то вам придется вытеснять их метр за метром, и это никак не меньше трех месяцев», — ответил военный эксперт на вопрос о том, что он подразумевает, говоря, что война продлится долго.

https://www.youtube.com/embed/bAznW9VCEIE

5 июля министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины «до полного выполнения задач», которые поставил диктатор Владимир Путин.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Российско-украинская война Война России против Украины

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