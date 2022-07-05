«2 километра в день». Военный эксперт спрогнозировал медленное освобождение оккупированных территорий Украины 5 июля, 16:48 Пророссийские боевики в Лисичанске, 4 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной спрогнозировал медленное освобождение украинских территорий — со скоростью 1−2 км в день.



«Сейчас вы не можете наступать. Через два месяца у вас будет возможность наступать, скажем, на 2 км в день. Надо свыкнуться с мыслью, что масштабных бросков — на 10, 20, 30, 50 км — в ближайшей перспективе, на два месяца, не ожидается. Вы будете медленно, километр за километром, выдавливать противника с вашей территории, и я рекомендую избегать таких фраз как „масштабное контрнаступление“, „перелом в войне“. Нет, это долгая, нудная война», — заявил он.

Видео дня

Рустамзаде подчеркнул, что людям надо это знать, чтобы планировать свою жизнь, и добавил, что людей нужно настраивать на долговременную упорную войну.

«Как минимум 5−6 месяцев, может, 4.Вот как россияне метр за метром продвигаются, так и вы будете продвигаться. Если в России политическая парадигма не изменится, если в течении 2−3 месяцев вы не нанесете противнику такие потери, что Россия скажет, что цена — дикая, что непозволительно вести войну — то вам придется вытеснять их метр за метром, и это никак не меньше трех месяцев», — ответил военный эксперт на вопрос о том, что он подразумевает, говоря, что война продлится долго.

5 июля министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины «до полного выполнения задач», которые поставил диктатор Владимир Путин.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.