«Мы идем вперед». Скорость контрнаступления Сил обороны превышает скорость принятия новых санкций против Росси 8 сентября, 16:48 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скорость украинского контрнаступления превышает скорость принятия новых санкций против России.

На на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии он подчеркнул, что шаги украинской стороны быстрее, чем новые санкционные пакеты.

«Наши шаги быстрее, чем новые санкционные пакеты… Мы идем вперед, мы дойдем до конца, но не до конца нашего государства, а до конца жизни нашего соседа на нашей территории. На своей территории, тот сосед пусть делает, что он хочет, но не вмешиваясь в наше нравственное пространство, в нашу независимость и в наши дома. И мы обязательно это сделаем, потому что мы в этом уверены», — заявил он.

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Говоря о поставках вооружений, Зеленский отметил, что «есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление, освобождение нашей территории», добавил Зеленский.

«Если в небе нас нет, а есть Россия, все очень просто — они останавливают нас с неба, останавливают наше контрнаступление», — подытожил он.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.