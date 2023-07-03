«Заслуживает похвалы». Глава военного комитета НАТО оценил начало контрнаступления Украины 3 июля, 15:22 Валерий Залужный и Роб Бауэр (Фото:Генштаб ВСУ)

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что действия военного командования Украины в начале контрнаступления «заслуживают похвалы», призвав воздержаться от пессимистических комментариев относительно темпов продвижений ВСУ.



Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе в понедельник, 3 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Бауэра, контрнаступление — это всегда тяжелая операция. Он говорит, что в Украине находится 90% личного состава армии РФ, которая построила линии обороны и заминировала территории.

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«Мы не должны давать комментарии относительно Украины о том, что „они должны продвигаться быстрее“ или „мы разочарованы, что они не продвигаются быстро“. Такие операции чрезвычайно сложные, и, думаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы. Я думаю, что по хорошим причинам в некоторых местах они осторожны, потому что вы можете потратить много сил, если пойдете напрямую, и вам нужно найти слабые места, лучшие позиции, чтобы попытаться прорваться», — сказал адмирал.

Бауэр добавил, что предсказать развитие событий во время войны сложно, но все видят «героическую битву украинцев». По его мнению, моральная составляющая чрезвычайно важна и бойцы ВСУ «знают. за что борются, а россияне не имеют малейшего представления».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».



3 июля замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. В целом Минобороны сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.