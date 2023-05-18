У Украины есть время на успешное контрнаступление до сентября — FT 18 мая, 20:31 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Западные партнеры обеспокоены, что военная помощь Украине на фоне полномасштабной российской агрессии приближается к пику, и надеются, что защитники Украины добьются значительных успехов до сентября. Об этом пишет Financial Times в четверг, 18 мая.

В материале сказано, что, как предполагают некоторые дипломаты, «политический календарь в США может повлиять на принятие решений по Украине». В 2024 году состоятся выборы президента США, за несколько месяцев до этого в Вашингтоне пройдет саммит НАТО.

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Вашингтон является основным источником военной поддержки Украины, и американские чиновники утверждают, что средств, выделенных на помощь Украине, хватит «еще примерно на пять месяцев». Европейские союзники также не уверены, сможет ли Конгресс осенью утвердить новый крупный пакет помощи Украине на фоне политической гонки и «ожесточенных дебатов о войне».

Один высокопоставленный европейский чиновник заявил FT, что «мы не можем постоянно поддерживать один и тот же уровень помощи». По его мнению, нынешний уровень поддержки может сохраняться в течение одного или двух лет, «но не более».



FT отмечает, что президент США Джо Байден не давал никаких поводов считать, что Вашингтон уменьшит поддержку Киева, но он «готовится к кампании по переизбранию» в 2024 году и соперничеству со своим предшественником Дональдом Трампом.

По словам «некоторых союзников, которые поддерживают регулярные контакты с США по Украине», в Вашингтоне считают следующие пять месяцев решающими для исхода полномасштабной войны и «последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на фронте», утверждает FT. Некоторые европейские чиновники говорят, что «администрация Байдена сталкивается с давлением и должна показать, что многомиллиардная помощь сыграла важную роль на поле боя».

Некоторые собеседники FT заявили, что в сентябре 2023 года, когда будет проходить очередная сессия Генассамблеи ООН и саммит лидеров G20, Украина и страна-агрессор Россия «окажутся под сильным давлением» и обе стороны могут заставлять «сесть за стол переговоров».

«Если к сентябрю Украина не добьется значительных успехов, международное давление на [Запад] с целью посадить их [Украину и государство-агрессора] за стол переговоров будет огромно. То же касается и России, если контрнаступление их разгромит», — заявил один из чиновников на условиях анонимности.



Как пишет FT, западные официальные лица надеются, что контрнаступление защитников Украины с использованием оружия от союзников будет очень успешным и заставит российского диктатора Путина договариваться о «мире в той или иной форме».

В США неоднократно заявляли о двухпартийной поддержке Украины и подчеркивали, что продолжат помогать Киеву столько, сколько нужно. При этом республиканец Дональд Трамп, который собирается снова бороться за пост президента США, ранее отказался говорить, хочет ли он, чтобы Украина победила в развязанной Россией войне, и утверждал, что Вашингтон якобы передает Киеву «слишком много» оружия.

Президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что Украина победит до 2024 года, и отверг опасения, что при другом президенте США Киев может потерять поддержку.

Немецкий таблоид Bild в феврале писал, что, по мнению США и Германии, у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если это сделать не удастся, как утверждается, союзники усилят давление на Киев для начала переговоров с Россией.

Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что союзники не давят на Украину и не требуют «показать результат» на поле боя.

«Никто не может ставить Украине ультиматумы по поводу того, до какого времени будет помощь и что мы должны сделать, например, до осени, потому что война — это не математическое планирование календарного типа. Это планирование инструментов, которыми ты можешь пользоваться, чтобы получить те или иные результаты», — подчеркнул он.