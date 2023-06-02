«Это не кино». Главное, чтобы контрнаступление Украины увидела и почувствовала Россия — Зеленский 2 июня, 16:01 Зеленский напомнил, что результатом контрнаступления ВСУ будет освобождение украинских территорий от войск РФ (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ увидят и почувствуют контрнаступление ВСУ, а результатом станет освобождение украинских территорий.

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом в Киеве, пишет Укринформ.

«Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию», — отметил украинский президент.

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Зеленский добавил, что когда буде происходить деоккупация, то все поймут, что происходит.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для предстоящего контрнаступления ВСУ нужно «еще немного времени».



25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней.

Впоследствии он уточнил свое заявление, пояснив, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

