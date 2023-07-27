«Это не голливудский фильм». Контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом, Украина оправдывает наши ожидания — британское Минобороны 27 июля, 11:34 Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

Контрнаступление Украины идет в соответствии с планом, разработанным совместно с Великобританией и США в течение зимы, заявил министр вооруженных сил в Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Об этом сообщает Тelegraph.

Хиппи отверг опасения, что операция застопорилась после того, как в просочившейся в СМИ оценке немецких военных был поставлен под сомнение прогресс и тактика Украины.

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По словам британского военного чиновника, Киев проявляет «должную осторожность», отказываясь посылать большое количество людей и поставляемого Западом оружия на плотные минные поля.

Он заявил, что украинские военные сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

«В настоящее время Украина оправдывает наши ожидания. Они в целом выполняют план, который они разработали вместе с нами, американцами и другими странами в течение прошлой зимы», — сказал он.

Хиппи заявил, что контрнаступление — это не голливудский фильм.

«Это не голливудский фильм. Здесь не будет момента, когда танки начнут двигаться, заиграет музыка, покажут военный монтаж, а потом — в конце — победа к сентябрю», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.