«Слышим слова поддержки». Глава Пентагона Остин и генерал Милли очень высоко оценивают контрнаступление ВСУ — посол Маркарова 26 июля, 16:58 Флаг США (Фото:Ralph / Pixabay)

Глава Пентагона Ллойд Остин и генерал Марк Милли высоко оценивают украинское контрнаступление, заявила посол Украины в США Маркарова.

В интервью Радио Свобода она подчеркнула, что власти США понимают, что контрнаступление ВСУ — это не шоу.

«Я очень рада сказать, что наши партнеры на официальном уровне от президента Байдена, до администрации, до министра обороны Остина и генерала Милли очень четко понимают, что наше контрнаступление, наше освобождение территорий и защита наших зданий, домов, наших людей — это не шоу какое-нибудь, это очень сложная, титаническая действительно работа, которую делают наши смелые защитники», — заявила она.

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Маркарова отметила, что американские партнеры постоянно поддерживают Украину в этом вопросе.

«Министр Остин и генерал Милли очень высоко оценили полностью деятельность ВСУ. Поэтому мы действительно слышим от них только слова поддержки и очень активное обсуждение, что именно нам нужно для того, чтобы мы были более успешными», — добавила она.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, потому что операция началась позже, чем планировалось.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».