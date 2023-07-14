Учитывая все факторы, ВСУ продвигаются «прекрасно». В Пентагоне оценили темпы контрнаступления Украины 14 июля, 13:48 Пентагон (Фото:REUTERS/Юрий Грипас/Файл-фото)

В Пентагоне, отвечая на вопрос о темпах украинского контрнаступления, отметили, что любое продвижение требует больших усилий, поскольку территории заминированы, а двигаться приходится под непрерывным огнем.

Об этом сказал генерал-лейтенант Дуглас Симс во время брифинга.

«Если я должен был бы обобщить это одним словом, я бы сказал, что это очень трудно… Мы имеем дело с мужчинами и женщинами, которые внедряют новые техники, используют новое оборудование, а все это в то время, когда на них открывают огонь и бомбят, не говоря уже об обширной минной угрозе, которую русские создали в разных местах. Таким образом, они движутся вперед на сотни метров в день, возможно километр в день в некоторых местах, но все это требует больших усилий», — ответил Симс.

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Он добавил, что с учетом всех факторов, украинские бойцы продвигаются в «организованном порядке вдоль всего поля боя», а также привел пример из истории, которым подчеркнул, что темпы Вооруженных сил являются «замечательными».

«Возможно, это не в том темпе, каким мы бы хотели. Если взять исторический пример… вспомним Вторую мировую войну… это заняло два месяца до прорыва… Итак, это тяжелая война, она ведется на очень труднопроходимой местности, она под огнем, и действительно, если вы учитываете все это, все достаточно замечательно», — заявил он.

Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в сводке сообщал, что украинские Силы обороны продолжают продвижение на Таврическом направлении, отражая атаки врага. Однако на Авдеевском и Мариинском направлениях оккупанты продолжают активные наступательные действия.

Ранее Шершень сообщал, что украинские военные полностью перехватили инициативу на Таврическом направлении. Россияне на юге несут «колоссальные потери».

