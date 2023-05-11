ВСУ готовы к наступлению, но российские войска обустроили «значительные оборонительные рубежи» — генсек НАТО 11 мая, 07:32 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

ВСУ готовы к наступлению, однако российские войска смогли обустроить «значительные оборонительные рубежи», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, "мы никогда не должны недооценивать россиян".

"Линия фронта была статическая долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

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Генсек добавил, что украинские силы получили от Запада необходимое вооружение, а военные прошли обучение.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Еще 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже совершают контрнаступательные действия на востоке страны.

9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, включая сроки и направления продвижения войск еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским.