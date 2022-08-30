«Ключевой психологический момент». Экс-глава британской разведки МИ-6 отреагировал на наступление ВСУ на юге 30 августа, 18:44 Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Бывший глава британской разведки МИ-6 сэр Алекс Янгер отреагировал на информацию о наступлении защитников Украины на юге. Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 30 августа.

В эфире BBC Radio 4 Янгер сказал, что действия ВСУ следует рассматривать как ключевой психологический момент в войне России против Украины.



«Силы достигли определенного баланса, что для нас является крайне неожиданной и откровенно приятной ситуацией… Долгосрочная тенденция — постепенное ослабление российского военного потенциала и постепенное усиление украинского военного потенциала с помощью Запада», — отметил он.

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29 августа ВСУ уничтожили базу оккупантов в Херсоне и ударили по Бериславскому машиностроительному заводу, на котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.



Позже появилась информация, что в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций. В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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