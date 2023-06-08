Не могут подтвердить. В Генштабе ВСУ сообщили, что у них нет информации о начале контрнаступления — Reuters 8 июня, 20:01 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Генштабе ВСУ западным журналистам сообщили, что у них нет информации о начале украинского контрнаступления, сообщает Reuters.

Ранее NBC со ссылкой на старшего офицера и солдата? которые находятся возле фронта, сообщили, что контрнаступление началось. The Washington Post процитировала «четырех человек» в вооруженных силах, говорящих то же самое.

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Однако на вопрос о сообщениях представитель Генштаба ВСУ сказал: «У нас нет такой информации».

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.



5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

8 июня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина способна дать отпор войскам РФ и имеет необходимое оружие для этого.