«Подрывает превосходство над армией РФ». В Бундесвере впервые раскритиковали действия ВСУ в ходе контрнаступления — Bild 25 июля, 12:51 Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) раскритиковали действия Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, в частности использование военной тактики, которой украинские военные научились на Западе.

Об этом говорится в секретном документе Бундесвера, к которому получил доступ Bild.

По данным документа, в Бундесвере не удовлетворены размером групп, на которые ВСУ делят подразделения.

Видео дня

«Подразделения порой делят так мелко, что хоть каждое подразделение что-то делает, но общего боевого руководства не прослеживается», — говорится в документе.

По словам Бундесвера, это не только увеличивает «опасность дружественного огня», то есть огня со стороны собственных войск, но и приводит к тому, что «на направлении главного удара не хватает маневренных подразделений, чтобы перейти в движение или установить огневое преимущество».

Отмечается, что поскольку Украина разбивает обученные на Западе бригады на малые подразделения и иногда позволяет группам лишь от 10 до 30 солдат — изолированных от остальных войск — атаковать вражескую позицию, «ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество солдат, стоящих рядом, не приносят никакой пользы».

В Бундесвере заявили, что это «подрывает преимущество украинских войск над армией России».

Там объяснили, что это «связано не с ошибками или недостатками в подготовке, которую проводит армия США и другие армии, которая в основном проходит в Германии, а с украинской оперативной доктриной», — отмечает газета Бундесвера.

Немецкие военные также считают, что главной проблемой якобы является то, что «чем больший боевой опыт имеет украинский солдат и чем выше он поднялся в украинской армии, тем меньше он усваивает принципы западной подготовки или вообще принимает в ней участие» и добавили, якобы «боевой опыт» не означает, «что солдат является хорошим лидером в бою».

«Во многих случаях было обнаружено, что солдаты без недавнего боевого или военного опыта достигают большего успеха в обучении благодаря поддержке военной подготовки, которую они получают, чем якобы опытные и обученные солдаты», — отметили в Бундесвере.

Специалисты отмечают, что украинские военные, которые учились в Германии, особенно молодые курсанты, хорошо понимали «принципы работы огня и движения», однако по возвращении в Украину они могут столкнуться с проблемой того, что ими командуют офицеры, которые не придерживаются западной тактики.

В документе сказано, что руководящий персонал соответствующего уровня иногда обнаруживает «значительные недостатки» в командовании и применении процессов управления, что приводит к «неправильным и опасным решениям».

В материале Bild отмечается, что с января по май 2023 года Запад обучил и вооружил по меньшей мере девять бригад, то есть около 20 000 солдат.



Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 25 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.