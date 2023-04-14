Утечка документов вряд ли помешает контрнаступлению Украины, самыми секретными данными с США не делились — AP 14 апреля, 15:28 Украинские военные возле Часового Яра, 12 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украина долгое время не обменивалась с США «самой чувствительной» информацией о контрнаступлении ВСУ, сомневаясь, что Вашингтон сможет хранить данные в безопасности. Поэтому утечка документов не особо навредила планам украинский армии, пишет AP, ссылаясь на заявления руководства страны.



Как пишет агентство, в течение недели украинские и американские официальные лица говорили, что только Киев знает планы боевых действий и другую оперативную информацию.

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«Это значит, что утечка секретных военных документов, в том числе с оценкой сильных и слабых сторон Украины в противостоянии с Россией, возможно, пока недостаточна, чтобы изменить ход войны», — пишет AP.

В частности, глава Минобороны Алексей Резников говорил, что слитые документы Пентагона — это смесь правдивой и ложной информации. Он назвал утечку «целенаправленной информационной операцией, выгодной России», чтобы снизить уровень доверия между союзниками.

«Есть много информации, не соответствующей действительности. А правдивая уже утратила свою актуальность», — говорил Резников.

CNN сообщил, что после «слива» Украина якобы изменила ряд военных планов. Комментируя это, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении будет принято «в последний момент», информация секретная, а у Украины несколько вариантов.

На фоне опубликованных данных 11 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины есть «отличный план» контрнаступления и возможности для успеха.

