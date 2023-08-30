Пентагон о контрнаступлении ВСУ: украинские войска продолжают медленно продвигаться вперед 30 августа, 07:24 Силы обороны Украины продвигаются на юге страны (Фото:Viacheslav Ratynsky/File Photo)

В Пентагоне, комментируя украинское контрнаступление, отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают медленно продвигаться вперед.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«С точки зрения того, что украинцы делают в своем контрнаступлении, мы видим, что они продолжают медленно продвигаться и продолжают борьбу в течение месяцев», — заявила она.

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Сингх также заявила, что нет новой информации о передаче Украине ракет ATACMS и оценила применение Украиной систем HIMARS и ракет Storm Shadow.

«У меня нет новостей относительно ATACMS. Я знаю, как украинцы использовали HIMARS и Storm Shadow, насколько невероятно эффективно они показали себя в бою, но у меня нет объявлений относительно ATACMS», — заявила она.

США во вторник, 29 августа, объявили о предоставлении Украине военной помощи на 250 млн долларов для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Сингх заявила, что в пакет вошли дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны и артиллерии, оборудование для разминирования, медицинские транспортные средства и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять захватнической войне России.

Она заверила, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для обеспечения ее потребностей на поле боя и других долгосрочных потребностей.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

Мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на сообщения местных жителей заявил, что на фоне наступления Сил обороны на юге оккупационную «власть» Токмака Запорожской области перевозят в другой город.

