Контрнаступление ВСУ: Украина имеет «ограниченные успехи», но еще не применила масштабные операции, которые могли бы обеспечить прорыв — WP 18 июля, 14:36 Силы обороны Украины контрнаступают под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters/File Photo)

Украина в ходе контрнаступления достигает незначительных успехов, но еще не применила масштабные операции, которые могли бы обеспечить прорыв, сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц и аналитиков.

WP сообщает, что темпы продвижений на трех основных направлениях вдоль линии фронта вызвали беспокойство на Западе относительно того, что Украина не сможет нанести такой мощный удар, как могла бы.

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Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты и другие страны обучили украинские войска интегрированным наступательным маневрам и предоставили оборудование для разминирования, включая катки и ракетные заряды.

«Применение всех этих возможностей таким образом, чтобы они могли преодолеть эти препятствия, но сделать это быстро, является первоочередным», — сказал чиновник.



Он добавил, что учитывая постоянные обстрелы, атаки российских беспилотников и противотанковые боеприпасы, с которыми сталкиваются ВСУ, «мы не недооцениваем, что это очень сложная ситуация».



Западные официальные лица и аналитики говорят, что украинские войска используют тактику, основанную на истощении, чтобы поразить российские оборонительные линии, обстреливая артиллерией и ракетами командные, транспортные и материально-технические пункты в тылу врага, вместо того, чтобы выполнять общевойсковые операции, которые включают скоординированные маневры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и авиации.



Сообщается, что для сохранения жизни военнослужащих Украина из десятка подготовленных бригад задействовала лишь четыре.

По данным аналитиков, важным преимуществом в обороне РФ являются беспилотные летательные аппараты, которые предоставляют российским войскам подробную информацию в режиме реального времени о местонахождении украинских войск, позволяя им наносить прицельные удары. Сообщается, что даже американские войска не сталкивались с применением БПЛА в таком масштабе.

Аналитики говорят, что попытки Украины прорвать российскую оборону с помощью бронетанковых подразделений в начале наступления встретили ответ вражеской артиллерии, противотанковых ракет, боеприпасов и авиаударов, что привело к значительным потерям.

Аналитики заявляют, что еще одним препятствием для проведения более масштабных операций является «ограниченная подготовка» общевойсковой тактике, которую украинские войска прошли зимой.

При этом отмечается, что официальные лица США не желают подробно комментировать тактику Украины, потому что они «не хотят, чтобы их воспринимали как критиков близкого партнера в период угрозы его существованию».

Собеседники WP отмечают, что западные истребители не будут иметь пользы в текущей борьбе из-за разветвленной противовоздушной обороны России.

«Речь идет лишь о том, чтобы продолжать оказывать давление с помощью общевойскового подхода», — сказал американский чиновник.

Представители США заявили, что они ожидают, что Украина преодолеет минные поля и приблизится к основным оборонительным рубежам России.



Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что то, насколько продвинутся украинцы, «очень зависит от Запада» и добавил, что «Запад делает все правильно, только с опозданием на шесть месяцев».



Второй чиновник НАТО сказал, что мораль и мотивация все еще способствуют борьбе ВСУ, но Россия имеет больше ресурсов, в частности человеческих.



Бывший офицер морской пехоты США Роб Ли сказал, что тактика Украины может минимизировать потери, но замедляет прогресс и сокращает возможности для достижения быстрого прорыва.



18 июля командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский заявил, что продвижение ВСУ идет не так быстро, как хотелось бы. По его словам, на востоке, как и на юге, территория наполнена минами и оборонительными заграждениями, кроме того у россиян много опорных пунктов.



В тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр назвала основные факторы, которые влияют на скорость украинского контрнаступления. Среди них:

значительное заминирование и укрепление оборонительных рубежей россиян,

их длительная подготовка к украинскому наступлению,

большое преимущество армии РФ в численности личного состава и ресурсах, в частности вооружении.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

