«Добиваются успехов». ВСУ постепенно продвигаются вперед в своем контрнаступлении, союзники должны им доверять — Столтенберг 31 августа, 05:57 Украинский военный (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynsky)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ постепенно продвигаются вперед в своем контрнаступлении и союзники должны доверять тому, как украинские войска проводят военные операции.

«Они оттесняют россиян, им удается пройти через некоторые из этих сильно защищенных территорий, не в последнюю очередь — через минные поля», — сказал он CNN.

По его словам, поэтому еще важнее поддерживать Украину, «потому что мы все знаем, что это тяжелая борьба».

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Столтенберг заявил, что ВСУ «добиваются успехов, они отвоевывают позиции».

Он подчеркнул, что союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную военную поддержку, но ключевые решения остаются за украинцами.

«В конце концов, именно украинцы, их командиры на поле боя должны принимать эти трудные и жесткие решения. Мы видим, что украинцы снова и снова превосходят ожидания. Мы должны доверять им. Мы советуем, мы помогаем, мы поддерживаем, но в конечном итоге именно украинцы должны принимать эти решения», — сказал генсек.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

