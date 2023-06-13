США передадут Украине новые Bradley и Stryker взамен потерянных при контрнаступлении — СМИ 13 июня, 10:27 БМП Bradley (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США передадут Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 миллионов. В список попадет техника, которая сможет заменить поврежденную и уничтоженную во время контрнаступления, сообщает Голос Америки со ссылкой на двух представителей Пентагона.

В частности, по словам собеседников издания, речь идет о бронетранспортерах Stryker и боевых машинах пехоты Bradley. Также в пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для HIMARS.

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Ожидается, что о новой военной помощи Вашингтон объявит во вторник, 13 июня.

Ранее СNN, ссылаясь на OSINT-аналитиков, сообщил, что за первые дни контрнаступления Украина потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. На фоне российских вбросов 9 июня замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

12 июня она сообщила, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях ВСУ продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.

Инфографика: NV