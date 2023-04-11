Скандальный «слив». США скептически настроены касательно контрнаступления Украины — The Washington Post 11 апреля, 12:09 По информации СМИ, США скептически настроены касательно перспектив успеха будущего контрнаступления Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Согласно февральским оценкам американской разведки, которые содержатся в «слитых» в Сеть якобы секретных документах, США скорее скептически настроены касательно перспектив успеха будущего контрнаступления Украины, пишет The Washington Post.

Вашингтон ожидает, что операция приведет к «скромным территориальным достижениям» и «значительно меньшим» результатам, чем начальные цели украинских военных, направленные на возвращение оккупированных Россией территорий.

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WP пишет, что такая оценка в значительной степени идет вразрез с публичными заявлениями администрации Джо Байдена и может «подбодрить критиков, которые считают, что Соединенные Штаты и НАТО должны сделать больше, чтобы способствовать урегулированию конфликта путем переговоров».

Ранее, комментируя масштабную утечку секретных документов Пентагона, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет принимать решение о контрнаступлении «в последний момент», а западным партнерам стоит быть «более бдительными».



6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

В документах нет конкретных планов боевых действий, например, как когда и где Украина намерена начать наступление, многие данные устарели. Однако определенную полезную информацию оккупанты могут извлечь, пишет газета.

Также часть документов, где содержатся данные о российских и украинских потерях, по оценке источников NYT похожа на сфальсифицированную.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена, отмечает издание.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной. Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.