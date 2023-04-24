Администрация Байдена боится последствий «неудачного контрнаступления» и ждет, что Украина изменит цели на менее амбициозные — Politico 24 апреля, 16:57 Белый дом (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Администрация Байдена «тихо готовится» к тому, что если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что США «тоже не справились», сообщает Politico.

Публично команда президента Джо Байдена заявила о непоколебимой поддержке Украине, пообещав снабжать ее оружием и предоставлять финансовую помощь. Но если контрнаступление Украины принесет «ограниченные успехи», чиновники администрации в частном порядке выразили опасение, что они столкнутся «с двухголовым монстром, атакующим их с „ястребиной“ и „голубиной“ сторон спектра».

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Одна сторона будет говорить, что успехи Украины сработали бы, если бы администрация дала Киеву все, что он просил. Другая сторона, опасаются представители администрации, будет утверждать, что недостатки Украины доказывают, что она не может полностью вытеснить Россию со своей территории.

«Мы почти выполнили все запросы, которые, по словам (Украины — ред.), были необходимы для контрнаступления, поскольку в течение последних нескольких месяцев мы поставляли Украине оружие и оборудование», — сказал один из сотрудников администрации.

Внутри администрации чиновники подчеркивают, что они делают все возможное, чтобы весеннее наступление прошло успешно.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.