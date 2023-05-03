Ожесточенные бои. В США опасаются, что контрнаступление ВСУ обернется большой бойней — The Washington Post 3 мая, 11:46 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На фоне будущего контрнаступления ВСУ в Белом доме не исключают, что бои могут стать еще более ожесточенными, пишет The Washington Post.

В статье под названием Всплеск смертей в россиян в боевых действиях усиливает опасения, что грядет большая бойня, сказано, что согласно оценкам, обнародованным Белым домом на этой неделе, в последние месяцы число убитых и раненых российских военных в Украине резко возросло.

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«Что подчеркивает, насколько ожесточенными стали боевые действия, и говорит о том, что резня может стать еще хуже в связи с давно запланированным контрнаступлением Киева с целью вернуть оккупированную территорию», — говорится в статье.

В материале сказано, что по словам официальных лиц и аналитиков, такой сценарий «может усугубить и без того ошеломляющее число военных потерь, понесенных обеими сторонами в войне».

«Эта цифра может превысить 360 000 погибших и раненых вместе взятых с начала войны, согласно последним западным оценкам, ставшим достоянием общественности», — говорится в статье.

На этой неделе Белый дом заявил, что только с декабря около 20 тысяч россиян погибли в бою. Еще 80 тысяч российских военнослужащих были ранены за это время.



По мнению американских чиновников, многие из этих потерь произошли в Бахмуте.

«Неизвестно, сколько потерь понесли украинские подразделения за это время. Киев держит эти цифры в секрете, опасаясь, что излишняя прозрачность может ослабить боевой дух его войск и ослабить общественную поддержку войны», — пишет издание.