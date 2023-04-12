У Украины есть отличный план контрнаступления и возможности для успеха — глава Пентагона 12 апреля, 16:44 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина остается уверенной в своей способности начать контрнаступление против России, несмотря на сообщения после «утечки» документов Пентагона.



Остин сказал во время брифинга 11 апреля, что перед этим поговорил с украинским коллегой Алексеем Резниковым и тот «чувствует, что они находятся в достаточно хорошей позиции». По его словам, США продолжат помогать, чтобы Украина «могла и дальше быть успешной, когда бы не решили начать наступательные операции».

Видео дня

«У них есть отличный план для начала, но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана. Я абсолютно уверен, что они будут делать то, что делают большие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом», — сказал Остин.

Он подчеркнул: для дальнейшего успеха ВСУ имеют «значительные возможности».



6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению.

Также в документах говорилось, что, согласно февральским оценкам, США якобы скептически настроены относительно контрнаступления Украины и ожидают «скромных территориальных достижений».

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Их часть, где содержатся данные и потери Украины и России, по оценке источников NYT, похожа на сфальсифицированную.

CNN сообщил, что после «слива» Украина якобы изменила ряд военных планов. Комментируя это, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении будет принято "в последний момент", информация секретная, а у Украины несколько вариантов.