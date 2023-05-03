Методичка Кремля. СМИ узнали, как российская пропаганда будет готовить россиян к контрнаступлению ВСУ 3 мая, 10:31 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Кремлевский режим просит пропагандистов не говорить, что Киев якобы «не готов» к контрнаступлению, об этом сообщает Медуза со ссылкой на подготовленную для пропаганды РФ методичку Кремля.

Кремль просит пропагандистов «не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО» — и не говорить о том, что «Киев якобы не готов».

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Согласно методичке, пропаганда, наоборот, должна сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину.

Близкие к Кремлю источники пояснили, что у такого освещения готовящегося контрнаступления есть простое объяснение:

«Если наступление будет неудачным, можно будет говорить: армия [России] умело отразила превосходящую по мощности атаку. Цена этой победы сильно вырастет», — сказал источник.

Однако, по его словам, если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и деоккупирует территории, «их потеря тоже будет объяснима».

«Весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась», — сказал он.

В этой же методичке Кремль «советует» пропагандистам «не педалировать информацию о суммах средств», которые направляются из российского бюджета на «восстановление инфраструктуры» на оккупированных украинских территориях.

Вместо этого пропагандисты расскажут о том, как в России «решаются проблемы», — например, о ремонте в школах, детских садах и больницах. Судя по методичке, в Кремле уверены, что такие сюжеты будут иметь «общественное одобрение».

Издание пишет, что еще одной «нежелательной темой» для пропаганды неожиданно стали репетиции парада по случаю 9 мая. В нескольких регионах России «по соображениям безопасности» уже решили полностью отказаться от мероприятий. Кроме того, в Москве и других городах не будут проводить традиционное шествие «Бессмертного полка». Собеседники Медузы, близкие к Кремлю, отказались комментировать причину такого решения.

Один из сотрудничающих с властью политтехнологов в разговоре с предположил, что дело не только в том, что власти не могут обеспечить безопасность мероприятий, — скорее всего, в 2023-м в параде будет участвовать меньше техники, чем в прошлые годы, а та, что все-таки выйдет на площади, по большей части будет старой.

«Современные машины, скорее всего, нужны на фронте», — сказал он.