Методичка Кремля. СМИ узнали, как российская пропаганда будет готовить россиян к контрнаступлению ВСУ
Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Кремлевский режим просит пропагандистов не говорить, что Киев якобы «не готов» к контрнаступлению, об этом сообщает Медуза со ссылкой на подготовленную для пропаганды РФ методичку Кремля.
Кремль просит пропагандистов «не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО» — и не говорить о том, что «Киев якобы не готов».
Согласно методичке, пропаганда, наоборот, должна сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину.
Близкие к Кремлю источники пояснили, что у такого освещения готовящегося контрнаступления есть простое объяснение:
«Если наступление будет неудачным, можно будет говорить: армия [России] умело отразила превосходящую по мощности атаку. Цена этой победы сильно вырастет», — сказал источник.
Однако, по его словам, если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и деоккупирует территории, «их потеря тоже будет объяснима».
«Весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась», — сказал он.
В этой же методичке Кремль «советует» пропагандистам «не педалировать информацию о суммах средств», которые направляются из российского бюджета на «восстановление инфраструктуры» на оккупированных украинских территориях.
Вместо этого пропагандисты расскажут о том, как в России «решаются проблемы», — например, о ремонте в школах, детских садах и больницах. Судя по методичке, в Кремле уверены, что такие сюжеты будут иметь «общественное одобрение».
Издание пишет, что еще одной «нежелательной темой» для пропаганды неожиданно стали репетиции парада по случаю 9 мая. В нескольких регионах России «по соображениям безопасности» уже решили полностью отказаться от мероприятий. Кроме того, в Москве и других городах не будут проводить традиционное шествие «Бессмертного полка». Собеседники Медузы, близкие к Кремлю, отказались комментировать причину такого решения.
Один из сотрудничающих с властью политтехнологов в разговоре с предположил, что дело не только в том, что власти не могут обеспечить безопасность мероприятий, — скорее всего, в 2023-м в параде будет участвовать меньше техники, чем в прошлые годы, а та, что все-таки выйдет на площади, по большей части будет старой.
«Современные машины, скорее всего, нужны на фронте», — сказал он.