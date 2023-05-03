Опасается утечки. Украина скрывает от союзников подробности будущего контрнаступления ВСУ — Politico 3 мая, 07:20 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украина скрывает от союзников детали своего будущего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу ее позиции, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По словам чиновников, которые поддерживают связь с военными лидерами Украины, их украинские коллеги назвали утечку секретных документов США одной из причин, по которой Киев сдерживается от обмена информацией о контрнаступлении, включая его сроки, где и сколько войск они планируют перебросить на позиции для проведения операции.

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Издание пишет, что чиновники в Киеве по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности.

«Хотя Украина, вероятно, все еще делится некоторыми основными разведывательными данными с США и другими европейскими странами, которые поддерживали ее оружием в течение последнего года, официальные лица внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий», — говорится в статье со ссылкой на европейских чиновников.

По словам одного из украинских законодателей, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, высшие должностные лица в Киеве также скрывали подробности о контрнаступлении от других политиков в столице.

«В стране есть лишь несколько человек, которые знают план», — сказал он.

Представитель оборонного ведомства США сказал, что никаких изменений не произошло и что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на прежнем уровне. По его словам, не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США.

Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, не опасается ли администрация, что украинцы будут держать ее в неведении, сказал, что молчание перед наступлением не будет сюрпризом.

«У них нет обязательств уведомлять нас или сообщать заранее», — сказал он журналистам, добавив, что «часто мы, конечно, имеем представление, поскольку находимся с ними в ежедневном общении».

Другие чиновники администрации Байдена утверждают, что Украина никогда не была полностью открыта с Соединенными Штатами относительно своих военных планов. Хотя Вашингтон и Киев находятся в тесном контакте, они, естественно, не делятся всем, и поэтому никогда не ожидалось, что «Украина позвонит в Белый дом и скажет, что контрнаступление начнется в день X в час Y».

«Они с самого начала были скупы на информацию», — сказал один из американских чиновников.