Российская пропаганда преувеличивает влияние погоды на контрнаступление ВСУ — британская разведка

21 апреля, 10:14
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

На фоне информации о планируемом контрнаступлении ВСУ российские пропагандисты преувеличивают влияние состояния земли на украинские силы.

Об этом говорится в сообщении британской разведки в пятницу, 21 апреля, в Twitter

На большей части территории Украины сейчас преимущественно влажные почвы и грязи, что, вероятно, замедлит операции обеих сторон.

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Однако российская пропаганда, вероятно, преувеличивает общее влияние состояния почвы на украинские силы в рамках своей информационной операции, направленной на повышение морального духа россиян и деморализацию поддерживающих Украину перед ее ожидаемым контрнаступлением.

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В британском ведомстве добавили, что в ближайшие недели можно ожидать, что состояние почвы улучшится.

Минная угроза, вероятно, продолжает оставаться важным фактором, ограничивающим маневры участников боевых действий на бездорожье.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Контрнаступление Война России против Украины

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