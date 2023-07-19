Британская разведка рассказала о новой проблеме, с которой столкнулась Россия в ходе боев на побережье Днепра 19 июля, 08:28 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Во время боев в нижних районах реки Днепр перед Россией встала дилемма, которая может заставить ее усилить Днепровскую группировку войск за счет переброски подразделений, которые сейчас держат оборону в Запорожской области.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 19 июля.

К таким мерам армия РФ вынуждена прибегать из-за угроз, которые возникли со стороны украинских войск, поскольку Украина успешно применила тактические БПЛА, чем уничтожила некоторые российские лодки.

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Разведчики отмечают, что обе стороны используют в боях на Днепре моторные лодки.

Сообщается, что кроме боев на восточном берегу вокруг украинского плацдарма возле Антоновского моста, идет борьба за острова в дельте реки.

По данным разведки, боевые действия в этом районе усилились с начала июля.

Ранее британская разведка отмечала, что Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Херсонской области возле разрушенного Антоновского моста.

По мнению британской разведки, это является дополнительным вызовом для российского командования, которое обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.

Также издание WP со ссылкой на американских официальных лиц и аналитиков сообщало, что Украина в ходе контрнаступления достигает незначительных успехов, но еще не применила масштабные операции, которые могли бы обеспечить прорыв.

18 июля командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский заявил, что продвижение ВСУ идет не так быстро, как хотелось бы. По его словам, на востоке, как и на юге, территория наполнена минами и оборонительными заграждениями, кроме того у россиян много опорных пунктов.

