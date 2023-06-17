Контрнаступательные операции: Россия вероятно имеет временное преимущество на юге Украины — разведка Британии

17 июня, 09:14
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Ка-52 (Фото:aviadejavu.ru)

Ка-52 (Фото:aviadejavu.ru)

В ходе авиационных операций во время боевых действий, Россия, вероятно, получила временное преимущество на юге Украины за счет ударных вертолетов, считают в разведке Минобороны Британии.

В отчете разведки говорится, что с началом украинских контрнаступательных операций на юге, Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе, перебросив более 20 дополнительных вертолетов в аэропорт Бердянска, находящийся примерно в 100 км за линией фронта.

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Такие вертолеты используют ракеты с большей дальностью для атак на наземные цели.

16 июня в Воздушных силах сообщили, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 на Донецком направлении.

Всего, по данным Генштаба, с начала российского вторжения было уничтожено 314 самолетов и 301 вертолет оккупантов.

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При этом заместитель министра Анна Маляр отмечала, что Силам обороны удается постепенно освобождать территории на восточном и южном направлениях.

По ее словам, за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вертолеты Юг Украины Контрнаступление

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