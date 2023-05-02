Россия может озвучить очередной «жест доброй воли» под предлогом техногенной катастрофы у себя в стране — Резников 2 мая, 13:11 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

На фоне поражений на поле боя Россия может озвучить очередной «жест доброй воли» под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, каким образом можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

«Если уж понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: «Надо, наверное, заканчивать «СВО», «надо переходить к обороне», «надо удержать наши «новоприбывшие» территории». Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как «продавать» у себя внутри, как подавать это народу? У них тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и «СВО» за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее», — сказал Резников в интервью Интерфакс-Украина.

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Министр добавил, что в Кремле уже ищут варианты сценариев, как это отыграть, и не исключено, что будет "жест доброй воли" под видом какого-то катаклизма.

"Это не мой прогноз, а рассуждения, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии какая-то проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-нибудь произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат», — сказал он.

По словам Резникова, так в Кремле якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине.

"То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом какого-то катаклизма на территории РФ", - сказал он.