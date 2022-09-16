Путин впервые прокомментировал успешное контрнаступление ВСУ 16 сентября, 20:35 Диктатор страны-агрессора Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал успешное контрнаступление украинской армии на востоке и юге страны.

Во время брифинга в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин заявил, что страна-агрессор «видит активность» Украины на фронте, комментируя успех ВСУ в Харьковской и Херсонской области.

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«Ну киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, чем она закончится», — сказал диктатор.

Также Путин заявил, что войска РФ продолжают операцию по оккупации украинских территорий в Донецкой области, которая, по его словам, идет «небольшим темпом», и якобы что-то захватывают.

«У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом», — сказал он.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.

Ранее Гуменюк заявила, что Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. км.

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